2024 CHP Samsun belediye başkan adayları: İşte CHP Samsun belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Samsun il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Samsun il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Samsun belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Samsun il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Samsun il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Samsun belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Samsun belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Samsun il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Samsun belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Samsun ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

SAMSUN ÇARŞAMBA: İLHAN YÜRÜKÇÜ

İLHAN YÜRÜKÇÜ SAMSUN TERME: İBRAHİM YAVUZ

İBRAHİM YAVUZ SAMSUN ASARCIK: ALİ ALTUNDAL

ALİ ALTUNDAL SAMSUN AYVACIK: ZEYNEP TÖRE

ZEYNEP TÖRE SAMSUN CANİK: ÖZLER YILMAZ

ÖZLER YILMAZ SAMSUN ONDOKUZMAYIS: YAKUP KONUŞ

YAKUP KONUŞ SAMSUN SALIPAZARI: AYHAN YAZAR

AYHAN YAZAR SAMSUN YAKAKENT: BURHAN BAYRAKDAR

CHP Samsun belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Samsun il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Samsun il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Samsun ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Samsun ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: SAMSUN ÇARŞAMBA: İLHAN YÜRÜKÇÜ, SAMSUN TERME: İBRAHİM YAVUZ, SAMSUN ASARCIK: ALİ ALTUNDAL, SAMSUN AYVACIK: ZEYNEP TÖRE, SAMSUN CANİK: ÖZLER YILMAZ, SAMSUN ONDOKUZMAYIS: YAKUP KONUŞ, SAMSUN SALIPAZARI: AYHAN YAZAR, SAMSUN YAKAKENT: BURHAN BAYRAKDAR