2024 CHP Sivas belediye başkan adayları: İşte CHP Sivas belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Sivas il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Sivas il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Sivas belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Sivas il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Sivas il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Sivas belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Sivas belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Sivas il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Sivas belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Sivas ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

SİVAS GEMEREK ÇEPNİ: HAKAN GÜNEŞ

HAKAN GÜNEŞ SİVAS SUŞEHRİ: SEMİH DOĞANCI

SEMİH DOĞANCI SİVAS YILDIZELİ: DURAN ATEŞ

DURAN ATEŞ SİVAS AKINCILAR: CAFER KUZU

CAFER KUZU SİVAS ALTINYAYLA: ERHAN ATALAY

ERHAN ATALAY SİVAS GÜRÜN: İLYAS EŞİYOK

İLYAS EŞİYOK SİVAS HAFİK: NİZAMETTİN KOÇAK

NİZAMETTİN KOÇAK SİVAS KANGAL: MUHİTTİN DEMİR

MUHİTTİN DEMİR SİVAS KOYULHİSAR: YAŞAR FURTANA

YAŞAR FURTANA SİVAS ŞARKIŞLA: ZEKİ SUBAŞI

ZEKİ SUBAŞI SİVAS ALTINYAYLA DELİİLYAS: HAYATİ AKBULUT

CHP Sivas belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Sivas il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Sivas il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Sivas ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Sivas ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: SİVAS GEMEREK ÇEPNİ: HAKAN GÜNEŞ, SİVAS SUŞEHRİ: SEMİH DOĞANCI, SİVAS YILDIZELİ: DURAN ATEŞ, SİVAS AKINCILAR: CAFER KUZU, SİVAS ALTINYAYLA: ERHAN ATALAY, SİVAS GÜRÜN: İLYAS EŞİYOK, SİVAS HAFİK: NİZAMETTİN KOÇAK, SİVAS KANGAL: MUHİTTİN DEMİR, SİVAS KOYULHİSAR: YAŞAR FURTANA, SİVAS ŞARKIŞLA: ZEKİ SUBAŞI, SİVAS ALTINYAYLA DELİİLYAS: HAYATİ AKBULUT