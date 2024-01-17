2024 CHP Trabzon belediye başkan adayları: İşte CHP Trabzon belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Trabzon il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Trabzon il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Trabzon belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Trabzon il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Trabzon il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Trabzon belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Trabzon belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Trabzon il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Trabzon belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Trabzon ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

TRABZON AKÇAABAT: OSMAN KALYONCU

OSMAN KALYONCU TRABZON BEŞİKDÜZÜ: BURHAN CAHİT ERDEM

BURHAN CAHİT ERDEM TRABZON MAÇKA: MUSA TURAN

MUSA TURAN TRABZON TONYA: MUHAMMET BAŞKAN

CHP Trabzon belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Trabzon il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Trabzon il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Trabzon ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Trabzon ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: TRABZON AKÇAABAT: OSMAN KALYONCU, TRABZON BEŞİKDÜZÜ: BURHAN CAHİT ERDEM, TRABZON MAÇKA: MUSA TURAN, TRABZON TONYA: MUHAMMET BAŞKAN