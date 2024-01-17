2024 CHP Yozgat belediye başkan adayları: İşte CHP Yozgat belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Yozgat il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Yozgat il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Yozgat belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Yozgat il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı 1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Yozgat il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Yozgat belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Yozgat belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Yozgat il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Yozgat belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Yozgat ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

YOZGAT MERKEZ: ÖZKAN ŞENGÜL

ÖZKAN ŞENGÜL YOZGAT AKDAĞMADENİ: OĞUZ ERANIL

OĞUZ ERANIL YOZGAT ÇAYIRALAN: MUTULLAH ÜSTÜN

MUTULLAH ÜSTÜN YOZGAT YERKÖY: İLHAN YILMAZ

İLHAN YILMAZ YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI: MUSA ÖZTÜRK

MUSA ÖZTÜRK YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU: OKAN YAŞAR ELBAŞI

OKAN YAŞAR ELBAŞI YOZGAT SARIKAYA: BERKAY ALPSALMIŞ

BERKAY ALPSALMIŞ YOZGAT SARIKAYA KARAYAKUP: ALİ SONKUR

ALİ SONKUR YOZGAT ÇANDIR: ALİ RIZA BOR

ALİ RIZA BOR YOZGAT ÇEKEREK: ALİ NACİ KAVCI

ALİ NACİ KAVCI YOZGAT KADIŞEHRİ: ALİ KIZILKAYA

ALİ KIZILKAYA YOZGAT SARAYKENT: RAMAZAN YALÇIN

RAMAZAN YALÇIN YOZGAT SORGUN: SALİH SOYSAL

SALİH SOYSAL YOZGAT ŞEFAATLİ: ŞERİFE KILIÇ

CHP Yozgat belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Yozgat il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Yozgat il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Yozgat ilçe Belediye Başkan Adayları kimler?

CHP Yozgat ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: YOZGAT MERKEZ: ÖZKAN ŞENGÜL, YOZGAT AKDAĞMADENİ: OĞUZ ERANIL, YOZGAT ÇAYIRALAN: MUTULLAH ÜSTÜN, YOZGAT YERKÖY: İLHAN YILMAZ, YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI: MUSA ÖZTÜRK, YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU: OKAN YAŞAR ELBAŞI, YOZGAT SARIKAYA: BERKAY ALPSALMIŞ, YOZGAT SARIKAYA KARAYAKUP: ALİ SONKUR, YOZGAT ÇANDIR: ALİ RIZA BOR, YOZGAT ÇEKEREK: ALİ NACİ KAVCI, YOZGAT KADIŞEHRİ: ALİ KIZILKAYA, YOZGAT SARAYKENT: RAMAZAN YALÇIN, YOZGAT SORGUN: SALİH SOYSAL, YOZGAT ŞEFAATLİ: ŞERİFE KILIÇ