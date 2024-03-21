2024 Mart ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Mart faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Mart ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Peki, 2024 Mart ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Mart faiz kararı!

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Mart ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası Mart ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2024 Mart ayı FED faiz kararı ne oldu?

2024 Mart ayı FED faiz kararı

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2024 Mart ayı için 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte beş ay üst üste faizi değiştirmedi.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED Başkanından açıklama

FED Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada öne çıkanlar şöyle;

"Son göstergeler, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini göstermektedir. İş kazanımları güçlü kalırken işsizlik oranı düşük seviyelerde bulunmaktadır. Enflasyon geçen yılın üzerine çıkmış olsa da bir miktar azalmış olsa da hala yüksek seviyelerdedir.

Komite, uzun vadede en yüksek istihdamı ve enflasyonu %2 oranında sağlamayı amaçlamaktadır. Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini değerlendirmektedir. Ekonomik görünüm belirsizdir ve Komite, enflasyon risklerine son derece dikkatli bir şekilde yaklaşmaktadır.

Hedeflerini desteklemek amacıyla, Komite federal fon oranı hedef aralığını %5-1/4 ila %5-1/2 olarak koruma kararı almıştır. Federal fon oranı hedef aralığında herhangi bir ayarlama yapılmasını düşünürken, Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanılana kadar hedef aralığın azaltılmasının uygun olacağını beklememektedir. Ayrıca, Komite, daha önceden duyurulan planları doğrultusunda Hazine tahvili ve ajans borçları ile ajans ipotek destekli menkul kıymetlerin tutarlarını azaltmaya devam edecektir. Komite, enflasyonu %2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir şekilde kararlıdır.

Para politikasının uygun durumunu değerlendirirken, Komite, ekonomik görünüm için gelen bilgilerin etkilerini sürekli olarak izleyecektir. Komite, hedeflerine ulaşmayı engelleyebilecek riskler ortaya çıkarsa, para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komite'nin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri, finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesini dikkate alacaktır."