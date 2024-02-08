2024 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta? Çaylaklar maçı hangi kanalda?

NBA All Star 2024 kadrolarının açıklanmasıyla birlikte basketbolseverler 2024 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu gündeme getirdi. Türkiye'den çok sayıda sporseverin takip ettiği NBA'nın her yıl gerçekleştirdiği All Star etkinliği bu yıl da heyecanlı geçecek. Yurttaşlar NBA Çaylaklar Maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 2024 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta? NBA Çaylaklar Maçı hangi kanalda?

2024 NBA All Star için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2024 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu gündeme getiriyor. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen NBA All Star etkinliklerinin bu yıl 73.'sü gerçekleşecek. NBA yönetimi All Star maçlarında forma giyecek ilk beşleri açıklamasının ardından Türkiye'deki basketbolseverler 2024 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta aramalarına başladı. Peki, 2024 NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman, saat kaçta? NBA Çaylaklar Maçı hangi kanalda?

NBA All Star Çaylaklar Maçı ne zaman?

NBA All Star Çaylaklar Maçı Türkiye saatiyle 17 Şubat Cumartesi günü saat 05.00'da gerçekleşecek. NBA'de 1. ve 2. senesini geçiren oyuncuların karşı karşıya geleceği NBA All Star Çaylaklar Maçı ile bu yıl 73.'sü gerçekleşen NBA etkinliklerinin ilk gecesi tamamlanmış olacak.

NBA Çaylaklar Maçı hangi kanalda?

NBA All Star yetenek yarışması S Sport ekranlarında naklen yayınlanacak.