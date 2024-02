2024 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta? NBA Yetenek Yarışması hangi kanalda?

NBA All Star 2024 kadrolarının açıklanmasıyla birlikte basketbolseverler 2024 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta sorusunu gündeme getirdi. Türkiye'den çok sayıda sporseverin takip ettiği NBA'nın her yıl gerçekleştirdiği All Star etkinliği bu yıl da heyecanlı geçecek. Yurttaşlar NBA Yetenek Yarışmasının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, 2024 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta? NBA Yetenek Yarışması hangi kanalda?

2024 NBA All Star için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2024 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta sorusunu gündeme getiriyor. Her sezon büyük bir ilgiyle takip edilen NBA All Star etkinliklerinin bu yıl 73.'sü gerçekleşecek. NBA yönetimi All Star maçlarında forma giyecek ilk beşleri açıklamasının ardından Türkiye'deki basketbolseverler 2024 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta aramalarına başladı. Peki, 2024 NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman, saat kaçta? NBA Yetenek Yarışması hangi kanalda? NBA All Star Yetenek Yarışması ne zaman? NBA All Star Yetenek Yarışması Türkiye saatiyle 18 Şubat Pazar sabahı saat 04.00'da gerçekleşecek. Üç gün sürecek NBA All Star programının ikinci gecesi yetenek yarışı, üçlük atışı, smaç ve geceye özel Stephan Curry ile WNBA oyuncusu Sabrina Ionescu arasında gerçekleşecek üçlük yarışması ile tamamlanacak. NBA Yetenek Yarışması hangi kanalda? NBA All Star yetenek yarışması S Sport ekranlarında naklen yayınlanacak.