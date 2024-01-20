2024 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2024 Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı Ocak ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2024 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı 2024 Ocak ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2024 Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri, 5 Şubat 2024 Pazartesi saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00‘ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2023 Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

2023 yılı Aralık ayında TÜFE yüzde 2,93 oranında artmıştır. Aralık ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2,79 puan artarak yüzde 64,77 düzeyinde gerçekleşmiştir.