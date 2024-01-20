2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Ocak faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Ocak FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Ocak faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Ocak FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, 2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Ocak ayı faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor. 2023 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Aralık faiz kararı Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu? FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.