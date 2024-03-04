2024 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Şubat Enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2024 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53 artış gösterdi. Peki, 2024 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2024 Şubat ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda? İşte, TÜİK Şubat Enflasyonu!

TÜİK Şubat Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53 artış gösterdi. Peki, 2024 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Şubat Enflasyonu!

2024 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53 artış gösterdi. bir önceki yılın Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55.91 olarak gerçekleşti.

TÜİK Şubat Enflasyonu

Enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11.54, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55.91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43.44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12.76 ile eğitim oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4.04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3.40, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64.86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66.30'a çıkacağı öngörülüyordu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 121.98

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayına ilişkin enflasyon istatistiklerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) şubat ayında yüzde 4,32 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.