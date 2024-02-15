Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi: Vize istemeyen ülkeler

2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi pek çok seyahatseverin gündeminde. Son yıllarda yaşanan vize sorunları sebebiyle yurtdışı seyahati gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar vize istemeyen ülkeleri araştırarak vizesiz gidilebilecek ülkeler listesine göre planlarını yapıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi!

BirBilgi
  • 15.02.2024 19:05
  • Giriş: 15.02.2024 19:05
  • Güncelleme: 16.02.2024 02:45
2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi: Vize istemeyen ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler araştırması pek çok seyehatsever tarafından araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Avrupa ülkelerine yönelik vize başvurularında artan ret sayısı sebebiyle yurttaşlar 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesini görüntüleyerek seyahatlerini buna göre planlamaya başladı. Peki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi!

2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi

Bordo pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi şu şekilde:

Ülke Kıta Vize Tipi Süre
Andorra Avrupa Vizesiz 90Gün
Angola Afrika Vizesiz 30 Gün
Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Arjantin Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Arnavutluk  Avrupa Vizesiz 90 Gün
Azerbaycan Avrupa Vizesiz 90 Gün
Bahamalar  Kuzey Amerika Kapıda Vize 240 Gün
Bahreyn Asya Online Vize 30 Gün
Barbados  Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün
Belarus-Beyaz Rusya  Avrupa Vizesiz 30 Gün
Belize Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Bolivya  Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Bosna-Hersek  Avrupa Vizesiz 90 Gün
Botsvana  Afrika Vizesiz 90 Gün
Brezilya  Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Britanya Virjin Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün
Brunei Asya Vizesiz 30 Gün
Cibuti  Afrika Online Vize 90 Gün
Cook Adaları Okyanusya Vizesiz 180 Gün
Doğu Timor Asya Kapıda Vize 30 Gün
Dominika  Kuzey Amerika Vizesiz 21 Gün
Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika Kapıda Vize 30 Gün
Ekvador Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
El Salvador  Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Endonezya Asya Vizesiz 30 Gün
Ermenistan Avrupa Kapıda Vize ve Online Vize 21 Gün
Esvatini Afrika Vizesiz 30 Gün
Fas Afrika Vizesiz 90 Gün
Fiji Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Filipinler Asya Vizesiz 30 Gün
Guatemala Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Kapıda Vize 30 Gün
Güney Kore Asya Vizesiz 90 Gün
Gürcistan Avrupa Vizesiz 360 Gün
Haiti Kuzey Amerika Kapıda Vize 90 Gün
Honduras Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Hong Kong Asya Vizesiz 90 Gün
İran Asya Vizesiz 90 Gün
Jamaika  Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Japonya Asya Vizesiz 90 Gün
KKTC Avrupa Vizesiz 90 Gün
Kamboçya Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Karadağ Avrupa Vizesiz 90 Gün
Katar Asya Vizesiz 90 Gün
Kazakistan Asya Vizesiz 30 Gün
Kenya Afrika Online Vize 90 Gün
Kırgızistan Asya Vizesiz 90 Gün
Kolombiya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Komorlar Afrika Kapıda Vize  
Kosova Avrupa Vizesiz 90 Gün
Kosta Rika Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Kuveyt Asya Kapıda Vize 30 Gün
Küba Kuzey Amerika Vizesiz Turist kartı
Laos Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Libya Afrika Vizeli ama 16 yaş altı ve 55 yaş üstü muaf ---
Lübnan Asya Vizesiz 90 Gün
Madagaskar Afrika Kapıda Vize 30 Gün
Makao Asya Vizesiz 30 Gün
Makedonya Cumhuriyeti  Avrupa Vizesiz 90 Gün
Maldivler  Asya Kapıda Vize 30 Gün
Malezya  Asya Vizesiz 90 Gün
Marshall Adaları Asya Vizesiz 90 Gün
Mauritius Afrika Vizesiz 30 Gün
Meksika Kuzey Amerika Online Vize 180 Gün
Mısır Asya Kapıda Vize 30 Gün
Moğolistan Asya Vizesiz 30 Gün
Moldova Avrupa Vizesiz 90 Gün
Mozambik  Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün
Myanmar Asya Online Vize 28 Gün
Nepal Güney Asya Kapıda Vize 90 Gün
Nikaragua Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Niue Okyanusya Vizesiz 30 Gün
Özbekistan Asya Vizesiz 30 Gün
Palau Cumhuriyeti Okyanusya Vizesiz 30 Gün
Panama Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün
Paraguay Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Peru Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Rusya Avrupa Kapıda Vize 16 Gün
Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Saint Lucia Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün
Saint Vincent ve Grenadinler Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün
Samoa  Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Sao Tome ve Principe Afrika Vizesiz 15 Gün
Senegal Afrika Kapıda Vize 90 Gün
Seyşeller Afrika Vizesiz 90 Gün
Sırbistan Avrupa Vizesiz 90 Gün
Singapur Asya Vizesiz 30 Gün
Solomon Adaları Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Sri Lanka Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Sudan Afrika Kapıda Vize 30 Gün
Suudi Arabistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün
Surinam Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Suriye Asya Vizesiz 90 Gün
Şili Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Tacikistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Tanzanya Afrika Kapıda Vize 90 Gün
Tayland Asya Vizesiz 30 Gün
Tayvan  Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Togo Afrika Kapıda Vize  
Tonga Okyanusya Kapıda Vize 31 Gün
Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün
Tunus Afrika Vizesiz 90 Gün
Tuvalu Okyanusya Vizesiz 30 Gün
Turks ve Caicos Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Uganda Afrika Kapıda Vize 90 Gün
Ukrayna  Avrupa Vizesiz 90 Gün
Umman Asya Kapıda Vize 30 Gün
Uruguay  Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Ürdün Asya Vizesiz 90 Gün
Vanuatu Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Venezuela Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Zambiya  Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
2024 Pasaport ücretleri ne kadar? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti

Vize istemeyen ülkeler

Bordo pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler listesini yukarıda paylaştık. Vizesiz, kapıda vize ve online vize şartlarıyla 118 ülke Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor.

Kapıda vize, kapı vizesi ne demek?

Kapıda vize yani kapı vizesi, seyahat edilen ülkenin sınırlarında veya havaalanında, seyahat eden kişilere vize verilmesi anlamına gelir. Yani, seyahat eden kişiler varış noktalarında daha önceden vize başvurusu yapmak zorunda kalmadan, ülkeye giriş yapabilirler. Ancak her ülkenin kapıda vize uygulaması sırasında ülkeye giriş yapacak kişilerden istedikleri belge vb. unsurlar farklılık gösterebilir. Bu sebeple kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek kişilerin taraflarından istenecek belgeleri seyahat öncesinde araştırıp edinmesi önerilir.

Online Vize ne demek?

Online vize, seyahat eden kişilerin internet üzerinden belirli bir ülkeye seyahat etmek için vize başvurusu yapabildiği bir sistemdir. Online vize başvurusu yapmak geleneksel vize başvuru yöntemlerine göre daha hızlı ve pratik bir şekilde seyahat izni almayı sağlar. Başvuru genellikle seyahat edilecek ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na elçiliklerine ait internet siteleri üzerinden yapılır ve başvuru süreci ülkeye ve vize türüne göre değişebilir. Başvuru sürecinde genellikle seyahat belgeleri, kişisel bilgiler ve seyahat amacı gibi bilgilerin sağlanması gerekebilir.

BirGün'e Abone Ol