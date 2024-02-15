2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi: Vize istemeyen ülkeler
2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi pek çok seyahatseverin gündeminde. Son yıllarda yaşanan vize sorunları sebebiyle yurtdışı seyahati gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar vize istemeyen ülkeleri araştırarak vizesiz gidilebilecek ülkeler listesine göre planlarını yapıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi!
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler araştırması pek çok seyehatsever tarafından araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Avrupa ülkelerine yönelik vize başvurularında artan ret sayısı sebebiyle yurttaşlar 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesini görüntüleyerek seyahatlerini buna göre planlamaya başladı. Peki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi!
2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi
Bordo pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi şu şekilde:
|Ülke
|Kıta
|Vize Tipi
|Süre
|Andorra
|Avrupa
|Vizesiz
|90Gün
|Angola
|Afrika
|Vizesiz
|30 Gün
|Antigua ve Barbuda
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Arjantin
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Arnavutluk
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Azerbaycan
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Bahamalar
|Kuzey Amerika
|Kapıda Vize
|240 Gün
|Bahreyn
|Asya
|Online Vize
|30 Gün
|Barbados
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|180 Gün
|Belarus-Beyaz Rusya
|Avrupa
|Vizesiz
|30 Gün
|Belize
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Bolivya
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Bosna-Hersek
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Botsvana
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Brezilya
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Britanya Virjin Adaları
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|30 Gün
|Brunei
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Cibuti
|Afrika
|Online Vize
|90 Gün
|Cook Adaları
|Okyanusya
|Vizesiz
|180 Gün
|Doğu Timor
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Dominika
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|21 Gün
|Dominik Cumhuriyeti
|Kuzey Amerika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Ekvador
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|El Salvador
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Endonezya
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Ermenistan
|Avrupa
|Kapıda Vize ve Online Vize
|21 Gün
|Esvatini
|Afrika
|Vizesiz
|30 Gün
|Fas
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Fiji
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Filipinler
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Guatemala
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Güney Afrika Cumhuriyeti
|Afrika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Güney Kore
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Gürcistan
|Avrupa
|Vizesiz
|360 Gün
|Haiti
|Kuzey Amerika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Honduras
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Hong Kong
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|İran
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Jamaika
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Japonya
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|KKTC
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Kamboçya
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Karadağ
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Katar
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Kazakistan
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Kenya
|Afrika
|Online Vize
|90 Gün
|Kırgızistan
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Kolombiya
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Komorlar
|Afrika
|Kapıda Vize
|Kosova
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Kosta Rika
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Kuveyt
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Küba
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|Turist kartı
|Laos
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Libya
|Afrika
|Vizeli ama 16 yaş altı ve 55 yaş üstü muaf
|---
|Lübnan
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Madagaskar
|Afrika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Makao
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Makedonya Cumhuriyeti
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Maldivler
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Malezya
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Marshall Adaları
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Mauritius
|Afrika
|Vizesiz
|30 Gün
|Meksika
|Kuzey Amerika
|Online Vize
|180 Gün
|Mısır
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Moğolistan
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Moldova
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Mozambik
|Afrika
|Kapıda Vize ve Online Vize
|90 Gün
|Myanmar
|Asya
|Online Vize
|28 Gün
|Nepal
|Güney Asya
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Nikaragua
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Niue
|Okyanusya
|Vizesiz
|30 Gün
|Özbekistan
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Palau Cumhuriyeti
|Okyanusya
|Vizesiz
|30 Gün
|Panama
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|180 Gün
|Paraguay
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Peru
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Rusya
|Avrupa
|Kapıda Vize
|16 Gün
|Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Saint Lucia
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|180 Gün
|Saint Vincent ve Grenadinler
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|30 Gün
|Samoa
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Sao Tome ve Principe
|Afrika
|Vizesiz
|15 Gün
|Senegal
|Afrika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Seyşeller
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Sırbistan
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Singapur
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Solomon Adaları
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Sri Lanka
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Sudan
|Afrika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Suudi Arabistan
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|90 Gün
|Surinam
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Suriye
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Şili
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Tacikistan
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Tanzanya
|Afrika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Tayland
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Tayvan
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Togo
|Afrika
|Kapıda Vize
|Tonga
|Okyanusya
|Kapıda Vize
|31 Gün
|Trinidad ve Tobago
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|30 Gün
|Tunus
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Tuvalu
|Okyanusya
|Vizesiz
|30 Gün
|Turks ve Caicos
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Uganda
|Afrika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Ukrayna
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Umman
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Uruguay
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Ürdün
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Vanuatu
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Venezuela
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Zambiya
|Afrika
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
Vize istemeyen ülkeler
Bordo pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler listesini yukarıda paylaştık. Vizesiz, kapıda vize ve online vize şartlarıyla 118 ülke Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor.
Kapıda vize, kapı vizesi ne demek?
Kapıda vize yani kapı vizesi, seyahat edilen ülkenin sınırlarında veya havaalanında, seyahat eden kişilere vize verilmesi anlamına gelir. Yani, seyahat eden kişiler varış noktalarında daha önceden vize başvurusu yapmak zorunda kalmadan, ülkeye giriş yapabilirler. Ancak her ülkenin kapıda vize uygulaması sırasında ülkeye giriş yapacak kişilerden istedikleri belge vb. unsurlar farklılık gösterebilir. Bu sebeple kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek kişilerin taraflarından istenecek belgeleri seyahat öncesinde araştırıp edinmesi önerilir.
Online Vize ne demek?
Online vize, seyahat eden kişilerin internet üzerinden belirli bir ülkeye seyahat etmek için vize başvurusu yapabildiği bir sistemdir. Online vize başvurusu yapmak geleneksel vize başvuru yöntemlerine göre daha hızlı ve pratik bir şekilde seyahat izni almayı sağlar. Başvuru genellikle seyahat edilecek ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na elçiliklerine ait internet siteleri üzerinden yapılır ve başvuru süreci ülkeye ve vize türüne göre değişebilir. Başvuru sürecinde genellikle seyahat belgeleri, kişisel bilgiler ve seyahat amacı gibi bilgilerin sağlanması gerekebilir.