2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi: Vize istemeyen ülkeler

2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi pek çok seyahatseverin gündeminde. Son yıllarda yaşanan vize sorunları sebebiyle yurtdışı seyahati gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar vize istemeyen ülkeleri araştırarak vizesiz gidilebilecek ülkeler listesine göre planlarını yapıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi!

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler araştırması pek çok seyehatsever tarafından araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Avrupa ülkelerine yönelik vize başvurularında artan ret sayısı sebebiyle yurttaşlar 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesini görüntüleyerek seyahatlerini buna göre planlamaya başladı. Peki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi!

2024 Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi

Bordo pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı 2024 vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi şu şekilde:

Ülke Kıta Vize Tipi Süre Andorra Avrupa Vizesiz 90Gün Angola Afrika Vizesiz 30 Gün Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Arjantin Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Arnavutluk Avrupa Vizesiz 90 Gün Azerbaycan Avrupa Vizesiz 90 Gün Bahamalar Kuzey Amerika Kapıda Vize 240 Gün Bahreyn Asya Online Vize 30 Gün Barbados Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün Belarus-Beyaz Rusya Avrupa Vizesiz 30 Gün Belize Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Bolivya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Bosna-Hersek Avrupa Vizesiz 90 Gün Botsvana Afrika Vizesiz 90 Gün Brezilya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Britanya Virjin Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün Brunei Asya Vizesiz 30 Gün Cibuti Afrika Online Vize 90 Gün Cook Adaları Okyanusya Vizesiz 180 Gün Doğu Timor Asya Kapıda Vize 30 Gün Dominika Kuzey Amerika Vizesiz 21 Gün Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika Kapıda Vize 30 Gün Ekvador Güney Amerika Vizesiz 90 Gün El Salvador Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Endonezya Asya Vizesiz 30 Gün Ermenistan Avrupa Kapıda Vize ve Online Vize 21 Gün Esvatini Afrika Vizesiz 30 Gün Fas Afrika Vizesiz 90 Gün Fiji Okyanusya Vizesiz 90 Gün Filipinler Asya Vizesiz 30 Gün Guatemala Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Kapıda Vize 30 Gün Güney Kore Asya Vizesiz 90 Gün Gürcistan Avrupa Vizesiz 360 Gün Haiti Kuzey Amerika Kapıda Vize 90 Gün Honduras Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Hong Kong Asya Vizesiz 90 Gün İran Asya Vizesiz 90 Gün Jamaika Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Japonya Asya Vizesiz 90 Gün KKTC Avrupa Vizesiz 90 Gün Kamboçya Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Karadağ Avrupa Vizesiz 90 Gün Katar Asya Vizesiz 90 Gün Kazakistan Asya Vizesiz 30 Gün Kenya Afrika Online Vize 90 Gün Kırgızistan Asya Vizesiz 90 Gün Kolombiya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Komorlar Afrika Kapıda Vize Kosova Avrupa Vizesiz 90 Gün Kosta Rika Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Kuveyt Asya Kapıda Vize 30 Gün Küba Kuzey Amerika Vizesiz Turist kartı Laos Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Libya Afrika Vizeli ama 16 yaş altı ve 55 yaş üstü muaf --- Lübnan Asya Vizesiz 90 Gün Madagaskar Afrika Kapıda Vize 30 Gün Makao Asya Vizesiz 30 Gün Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Vizesiz 90 Gün Maldivler Asya Kapıda Vize 30 Gün Malezya Asya Vizesiz 90 Gün Marshall Adaları Asya Vizesiz 90 Gün Mauritius Afrika Vizesiz 30 Gün Meksika Kuzey Amerika Online Vize 180 Gün Mısır Asya Kapıda Vize 30 Gün Moğolistan Asya Vizesiz 30 Gün Moldova Avrupa Vizesiz 90 Gün Mozambik Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün Myanmar Asya Online Vize 28 Gün Nepal Güney Asya Kapıda Vize 90 Gün Nikaragua Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Niue Okyanusya Vizesiz 30 Gün Özbekistan Asya Vizesiz 30 Gün Palau Cumhuriyeti Okyanusya Vizesiz 30 Gün Panama Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün Paraguay Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Peru Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Rusya Avrupa Kapıda Vize 16 Gün Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Saint Lucia Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün Saint Vincent ve Grenadinler Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün Samoa Okyanusya Vizesiz 90 Gün Sao Tome ve Principe Afrika Vizesiz 15 Gün Senegal Afrika Kapıda Vize 90 Gün Seyşeller Afrika Vizesiz 90 Gün Sırbistan Avrupa Vizesiz 90 Gün Singapur Asya Vizesiz 30 Gün Solomon Adaları Okyanusya Vizesiz 90 Gün Sri Lanka Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Sudan Afrika Kapıda Vize 30 Gün Suudi Arabistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün Surinam Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Suriye Asya Vizesiz 90 Gün Şili Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Tacikistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Tanzanya Afrika Kapıda Vize 90 Gün Tayland Asya Vizesiz 30 Gün Tayvan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Togo Afrika Kapıda Vize Tonga Okyanusya Kapıda Vize 31 Gün Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün Tunus Afrika Vizesiz 90 Gün Tuvalu Okyanusya Vizesiz 30 Gün Turks ve Caicos Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Uganda Afrika Kapıda Vize 90 Gün Ukrayna Avrupa Vizesiz 90 Gün Umman Asya Kapıda Vize 30 Gün Uruguay Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Ürdün Asya Vizesiz 90 Gün Vanuatu Okyanusya Vizesiz 90 Gün Venezuela Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Zambiya Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün

Vize istemeyen ülkeler

Bordo pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler listesini yukarıda paylaştık. Vizesiz, kapıda vize ve online vize şartlarıyla 118 ülke Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor.

Kapıda vize, kapı vizesi ne demek?

Kapıda vize yani kapı vizesi, seyahat edilen ülkenin sınırlarında veya havaalanında, seyahat eden kişilere vize verilmesi anlamına gelir. Yani, seyahat eden kişiler varış noktalarında daha önceden vize başvurusu yapmak zorunda kalmadan, ülkeye giriş yapabilirler. Ancak her ülkenin kapıda vize uygulaması sırasında ülkeye giriş yapacak kişilerden istedikleri belge vb. unsurlar farklılık gösterebilir. Bu sebeple kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek kişilerin taraflarından istenecek belgeleri seyahat öncesinde araştırıp edinmesi önerilir.

Online Vize ne demek?

Online vize, seyahat eden kişilerin internet üzerinden belirli bir ülkeye seyahat etmek için vize başvurusu yapabildiği bir sistemdir. Online vize başvurusu yapmak geleneksel vize başvuru yöntemlerine göre daha hızlı ve pratik bir şekilde seyahat izni almayı sağlar. Başvuru genellikle seyahat edilecek ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na elçiliklerine ait internet siteleri üzerinden yapılır ve başvuru süreci ülkeye ve vize türüne göre değişebilir. Başvuru sürecinde genellikle seyahat belgeleri, kişisel bilgiler ve seyahat amacı gibi bilgilerin sağlanması gerekebilir.