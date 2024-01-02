2024’e ‘merhaba’

Çok sayıda yurttaş hayat pahalılığı nedeniyle yılbaşını evinde kutladı. Meydanlarda turist ağırlığı dikkat çekti.

Haber Merkezi

Türkiye 2024’e ‘merhaba’ dedi. 6 Şubat’ta meydana gelen ve birçok ilde ağır hasara yol açan depremler nedeniyle deprem bölgelerinde yurttaşlar çadır ve konteynerlerde yeni yılı karşıladı. Milyonlarca yurttaş ise enflasyon, yeni zamlar ve hayat pahalılığı ile yeni bir yılı daha karşıladı. Pek çok yurttaş ise yeni yıl gecesini evinde kutlamayı tercih ederken; meydanlarda yabancı turistlerin ağırlığı ise dikkat çekti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da kutlamaların adresi Taksim oldu. İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde karşıladı. Beşiktaş’ta yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Ortaköy Meydanı oldu. Yılbaşına dakikalar kala meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi. Nişantaşı’nda bir araya gelenler ise yeni yıla saniyeler kala 10’dan geriye doğru saydı. İstanbul Anadolu yakasında ise Kadıköy’de İskele Meydanı, Bahariye ve Bağdat Caddesi kutlamaların adresi oldu. İzmir’de Alsancak, başkent Ankara’da ise Kızılay Meydanı kutlamaların adresi oldu. Alanda atlı polisler de görev yaptı. Öte yandan Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde yılbaşı kutlamaları sırasında ara sokakta yaşanan kavgada, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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HATAY’DA MEYDANLAR BOŞTU

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerde yılbaşı buruk geçti. Hatay yeni yıla sessizlik içerisinde girdi. Antakya ilçesinde bulunan ve her yıl hınca hınç dolan Köprübaşı mevkiinde insan görmek neredeyse imkansızdı. Yurttaşlar 2024 yılının 2023’te yaşanan felaketleri unutturması gerektiğini söyledi. Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ise yeni yıla Hatay’da evleri yıkılan depremzedelerle birlikte girdi.