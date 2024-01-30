203,7 milyon TL’ye Çankaya’ya konak

TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası’nın yanına inşa edilecek hükümet konağının maliyeti belli oldu. Ekonomik kriz gölgesinde, konak için 203,7 milyon TL’lik anlaşma yapıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ankara Valiliği’nin, Çankaya’ya inşa edilecek Hükümet Konağı için düzenlediği ihalede sona gelindi. Çankaya Kavaklıdere Mahallesi’nde bulunan TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası’nın yanına inşa edilecek konağın yalnızca inşaatı için 200 milyon TL’nin üzerinde anlaşma yapıldığı öğrenildi. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 22 Aralık’ta, “Ankara İli Çankaya İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi” ihalesi düzenledi. İdare, Çankaya Hükümet Konağı’nın yapım maliyetini 170 milyon 498 bin TL olarak öngördü.

ÖNGÖRÜLEN MALİYET AŞILDI

İhaleye verilen en yüksek teklifin 220 milyon 224 bin TL olduğu bildirildi. En düşük teklif ise ihale kayıtlarına, 203 milyon 762 bin TL olarak geçti. İhale komisyonu, ihaledeki en düşük teklifin sahibi Asmin Yükselen İnşaat Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına onay verdi. 26 Ocak’ta Ankara Valiliği ile şirket arasında 203,7 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Buna göre, konağın yapım maliyeti, öngörülen maliyeti 33 milyon TL aştı. Ankara Çankaya’ya inşa edilecek 203,7 milyon TL’lik hükümet konağı, Kavaklıdere Mahallesi’nde yer alan TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası’nın yanında olacak. Konak toplam 2 bin 100 metrekare alanı kapsayacak. Zemin ve üç kattan oluşacak hükümet konağı, şirkete yer tesliminden itibaren 550 gün içinde bitirilecek.

∗∗∗

PARA YUTTULAR

Bazı hükümet konakları ve maliyetleri ise şöyle:

• Antalya Serik Hükümet Konağı: 127,2 milyon TL

• Siirt Hükümet Konağı: 35,9 milyon TL

• Gaziantep Hükümet Konağı: 30,2 milyon TL

• Erzurum Hükümet Konağı: 31,2 milyon TL

• İzmir Tire Hükümet Konağı: 59,8 milyon TL