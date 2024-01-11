Deprem bölgesine 69 milyonluk konak

Mustafa BİLDİRCİN

Şubat 2023 depreminden en çok etkilenen kentlerden biri olan ve Ocak 2024 itibarıyla halen barınma, su ve eğitime erişim sorunu yaşanan Adıyaman’a 69,2 milyon TL’ye hükümet konağı inşa ettirilecek. Deprem konutlarının halen tamamlanamadığı kentte inşasına başlanan konak, en geç Ocak 2025’te tamamlanacak.

İktidar, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin yarattığı tahribatı yok sayan harcamalarına yenisini ekledi. Toplam 4 bin 85 binanın hasar aldığı, depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen depremzedelerin en temel alanlarda dahi sorunlarının devam ettiği Adıyaman’a inşa ettirilen hükümet konağının maliyeti belli oldu. Konağın inşası için 9 Ocak’ta sözleşme imzalandı.

İMZA 9 OCAK’TA

Adıyaman İl Özel İdaresi, Tut ilçesine inşa edilmesi planlanan hükümet konağına yönelik ihalenin onayını 11 Nisan’da aldı. İhalenin, 8 Mayıs’ta İl Özel İdaresi’ne bağlı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Ancak 8 Mayıs’ta iptal edilen ihale, 27 Aralık’ta düzenlendi. 27 Aralık’ta Adıyaman İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nce düzenlenen ihalede sona gelindi. Müdürlük ile Serhat Müteahhitlik İnşaat ile 9 Ocak’ta anlaşma yapıldı. Anlaşmanın Adıyaman İl Özel İdaresi’ne maliyetinin, 69 milyon 250 bin TL olduğu bildirildi. Konağın tamamlanma süresi ise şirkete yer teslimi itibarıyla en geç 370 gün olarak belirlendi.

YAKIŞTI MI YAKIŞTI

Adıyaman’ın Tut ilçesine inşa edilecek 69,2 milyon TL maliyetli hükümet konağının ihale sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, AKP’li Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde, “Yakıştı mı yakıştı” ifadesiyle tanıtımını yaptığı konakların maliyetine çevrildi. Konaklar, 2022 ve 2023 yıllarında 2 milyar TL’ye yakın para yuttu. Maliyetleri itibarıyla öne çıkan bazı hükümet konakları ise şöyle:

• Antalya Hükümet Konağı: 127 milyon TL

• İzmir Tire Hükümet Konağı: 59 milyon 873 bin TL

• Trabzon Sürmene Hükümet Konağı: 47 milyon 280 bin TL

• Bingöl Solhan Hükümet Konağı: 34 milyon 422 bin TL

• Muş Varto Hükümet Konağı: 39 milyon 450 bin TL