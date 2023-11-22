21 günde 18 kadın evinde öldürüldü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü yaklaşırken, kadınlar katledilmeye devam ediyor. Son 21 günde 18 kadın evindeki erkek tarafından öldürüldü. Hak savunucuları, devletin kadınları koruyamamasına tepkili.

İlayda KAYA

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor. Kasım ayının başından bu güne 18 kadın evindeki bir erkek tarafından katledildi. Bu kadınların 15’i evli olduğu erkek, 1’i oğlu, 2’si erkek kardeşi tarafından öldürüldü. Bu katliamların son örneği ise dün Kocaeli’nde yaşandı. Kezban Göksu adlı kadın evli olduğu Bahri Göksu arasında tartışma çıktı. Bahri Göksu daha sonra tabancayla Kezban Göksu’ya ateş etti. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybederken, tartışmayı ayırmaya çalışan oğlu Salih Göksu da yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli Bahri Göksu ise intihar etti. Kadın hakları savunucuları, hane içinde artan kadına yönelik saldırılara tepki göstererek her yerde tehdit altında olduklarını söyledi.

DEVLET NEREDE

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Gönüllü avukatlarından Begüm Osma, BirGün’e yaptığı açıklamada, devletin kadınları evlerin içinde bile koruyamadığını söyledi. Osma, şu ifadeleri kullandı: “En korunaklı, en huzurlu, en mutlu, en ait olmamız gereken yer deyince akıllara ilk evimiz gelir. Peki, nasıl oluyor da son 21 günde 18 kadın evlerinin içinde katlediliyor? Kadınların açıkça ve alenen erkek şiddeti ile hızla katledildiği bu süreçte devlet kadınları koruyamıyor. Şiddet gören veya şiddet görme tehdidi altında olan birçok kadının ilgili kurumlara yapmış olduğu başvurular çoğunlukla ciddiye alınmıyor. Biz, herhangi bir karakolun aile içi şiddet bürolarında ‘aile içi mesele, hallolur, sen de fazla abartıyorsun’ şeklindeki beyanlarla kadınların ihbar ve şikâyet isteklerinin kırıldığını biliyoruz. 6284 sayılı kanun gereğince fail aleyhinde verilmiş olan koruma tedbirlerinin etkili bir şekilde uygulanmadığını; erkeklerin uzaklaştırma kararlarının son günlerini bekleyerek kadınları katlettiğini hatta ve hatta uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kadınların evlerine kadar girerek kadınları katlettiklerinin farkındayız.”

Osma şöyle devam etti: “Tam da bu noktada, kadınlar lehine oluşturulan kanunların tek başına uygulanamayacağını bu kanunların usule uygun şekilde uygulanmasının devlet marifetiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemekte herhangi bir abes görmüyoruz. İlgili bakanlık ve devlet yetkililerinin kutsal aile olarak adlandırdıkları ev ortamlarında kadınlar katledilirken sormak isteriz ki, kadınlar evde öldürülürken devlet ve mekanizmaları nerede?”

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ÖLMEYE DEVAM EDİYORUZ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yaklaşırken, kadınlar ülkenin dört bir yanından ‘yaşamak istiyoruz’ sloganıyla açıklama yapmaya başladı. Eskişehir’de bir araya gelen kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Eskişehir Attila Özer Karikatür Evi’nde yapılan etkinlikte zorla evlendiren kadınlar ve şiddet gören kadınlar canlandırıldı. Burada konuşan kadınlar, “2023 yılında her gün onlarca kadının öldürüldüğü Türkiye de İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmanın üzüntüsü içinde 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde ölmeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde kadınların, yaşamlarının herhangi bir döneminde maruz kaldıkları psikolojik şiddet oranı yüzde 44, ekonomik şiddet oranı yüzde 30’dur” dedi. Öte yandan kadın dernekleri ve sendikalar 25 Kasım’da dayanışma çağrısı yaptı.