212 bin ağaç kesilecek!

Çevre Bakanlığı, Murat Dağı’nda Anadolu Export’un altın gümüş madeni kapasite artırımına ilişkin nihai kararını açıklamak için projeyi askıya çıkardı. Proje hayata geçerse 212 bin ağaç kesilecek

Aycan KARADAĞ

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yer alan ve Gediz Havzası için büyük bir öneme sahip olan Murat Dağı, maden şirketlerinin kıskacı altında.

2017 yılında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeğeni Bahattin Özal’ın sahibi olduğu Odaş Enerji’ye bağlı Anadolu Export Maden şirketinin bölgede altın madeni girişimi, halkın direnişi ve itiraz davalarının kazanılmasıyla engellendi.

Şirket tüm engellemelere rağmen geçtiğimiz yıl ‘altın gümüş madeni kapasite artırımı, pasa döküm ve kırma eleme tesisi’ projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projeyle ilgili nihai kararını verdi. Projeye ilişkin şikâyet ve öneriler sunulması için 10 gün süre tanındı.

GÜNDE 7 TON DİNAMİT

Proje dosyasında bölgede ‘212 bin ağaç kesileceği’ belirtildi. Dosyada, madenin işletileceği 20 yıllık sürede, maden sahasını genişlettiklerinde yok edecekleri ormanlardan bahsedilmemesi ise dikkat çekti. 5 yıl boyunca günde 7 ton dinamit kullanılacak. Bölge halkı ise projeye tepkili. 18 Kasım 2022 tarihinde proje için İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı öncesi bölge halkı basın açıklaması gerçekleştirmişti. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura yaptığı açıklamada, “Biraz aklı ve vicdanı olan hiç kimse bu dağ için böylesi bir ÇED dosyası hazırlayamazdı. Bu yıl utanmadan yeniden geldiler ve dediler ki, ‘Bu sefer siyanür kullanmayacağız’ umurumuzda değil. ‘212 bin ağacı kesip bu bölgeyi ağaçlardan temizleyeceğiz’ diyorlar. Hayata düşman bir ÇED dosyası bu. 5 yılda günlük 7 ton dinamit patlatacak bu bölgede yağışı yaratan unsurları ve suyu yok edecek" demişti.