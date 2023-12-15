21’inci yüzyıl sanayisi kongrede tartışılacak

BirGün / ANKARA

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde iki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, bugün başlıyor. Kongrenin bu yılki teması ‘Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme?’ olarak belirlendi. Ankara’da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başlayan kongre, alanında uzmanlaşmış isimlerin sunumlarıyla yarın da devam edecek. Kongrede bugün Yeni Dünya Durumu, Dünyada Yeni Sanayi Politikaları, OVP, Kalkınma Planı ve Sınai Gelişme / Makro Performans İlişkileri oturumları gerçekleştirilecek.

Planlama-kalkınma deneyimi, mevcut program ve planlar, sanayi ve ekonomideki dönüşüm, yükseköğretim, nitelikli eleman, mühendislik, teknoloji, yapay zekâ ve ikinci yüzyılda nasıl bir sanayileşme politikası gerektiği konularının irdeleneceği kongre, yöneticiliğini Prof. Dr. Aziz Konukman’ın yapacağı Kapanış Forumu ile sona erecek. Sonuç bildirisi ise daha sonra açıklanacak.