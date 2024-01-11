25 yıl önce yayımlanan haberler erişime engellendi

Sabah gazetesi ile NTV'nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 tarihli bazı haberler, mahkeme kararıyla erişime engellendi.

Haber Merkezi

Free Web Turkey, 25 yıl önce yayımlanan haberler için erişim engeli kararı alındığını duyurdu.

Free Web Turkey’den yapılan açıklamada, "Sabah gazetesi ile NTV'nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 tarihli bazı haberler, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Aralık 2023 tarihli kararıyla erişime engellendİ" denildi.