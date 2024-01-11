25 yıl önce yayımlanan haberler erişime engellendi
Sabah gazetesi ile NTV'nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 tarihli bazı haberler, mahkeme kararıyla erişime engellendi.
Haber Merkezi
Free Web Turkey, 25 yıl önce yayımlanan haberler için erişim engeli kararı alındığını duyurdu.
Free Web Turkey’den yapılan açıklamada, "Sabah gazetesi ile NTV'nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 tarihli bazı haberler, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Aralık 2023 tarihli kararıyla erişime engellendİ" denildi.
Sabah gazetesi ile NTV'nin arşivlerinde yer alanlar da dahil olmak üzere 1998 tarihli bazı haberler, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Aralık 2023 tarihli kararıyla erişime engellendi. pic.twitter.com/WNJ0jmGIfZ— Free Web Turkey (@FreeWebTurkey) January 11, 2024
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