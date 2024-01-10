AYM, internetteki bazı haberlere erişim engeli getirilmesini düzenleyen yasa maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), "kişilik haklarını ihlal ettiği" iddiasıyla internetteki bazı haberlere erişim engeli getirilmesini düzenleyen yasa maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

AYM, internet ortamında yayımlanan haberlere 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle yasak getiren 5651 sayılı Kanun'un 9. maddesinin iptaline karar verdi.

Söz konusu maddenin iptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Mahkeme, yine bu maddenin diğer fıkralarındaki "içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi" ile "içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları" ibarelerini de iptal etti.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre bu düzenlemeyle internet ortamındaki bir içeriğin süresiz olarak engellendiğine işaret edilen kararda, "Bu yönüyle kurallar ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil etmektedir" denildi.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bazı suçların işlendiği şüphesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resen içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesi yetkisi verilmesini de Anayasa'ya aykırı buldu.

Kararda, dava konusu kuralların, internet ortamında yapılan yayınların içeriğinin yayından çıkarılabilmesine ve/veya bu yayınlara erişimin engellenmesine imkân tanımak suretiyle ifade özgürlüğünü ve bu yayının internet haberciliği kapsamındaki bir yayın da olabileceği gözetildiğinde basın özgürlüğünü sınırladığına işaret edildi.