Adalet Bakan Yardımcısı'nın torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere erişim engeli getirildi

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kameralara yansıyan torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın FOX TV tarafından kaydedilen torpil yazışmalarıyla ilgili 20 habere Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Mahkeme ayrıca ilgili haberlerin yayından çıkarılmasına da karar verdi.

Karar, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın bugün 'kişilik haklarının ihlal edildiği' iddiasıyla yaptığı başvuru sonrası alındı.

Mahkeme, BirGün'de yayınlanan haber dahil toplam 20 içeriğin yayından çıkarılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansımıştı. FOX TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlendi. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de kameralara yansımıştı.

Konuyla ilgili dün konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" derken Bakan Yardımcısı Can ise telefonunun yarım saat çekilmesinden rahatsız olmuştu.

Haber ve görüntülerle ilgili bugün RTÜK tarafından yayın yasağı da getirilmişti.