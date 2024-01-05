Adalet Bakan Yardımcısı'na gelen torpil mesajlarıyla ilgili haberlere yayın yasağı

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kameralara yansıyan torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın FOX TV tarafından kaydedilen torpil yazışmalarıyla ilgili haberlere RTÜK yayın yasağı getirdi.

Yargıtay binasında düzenlenen Adalet Akademisi programında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmaları kameralara yansımıştı. FOX TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlendi. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de kameralara yansımıştı.

Konuyla ilgili dün konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattır" derken Bakan Yardımcısı Can ise telefonunun yarım saat çekilmesinden rahatsız olmuştu.