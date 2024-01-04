Kameraya yansıyan "torpil" görüntüleri: Adalet Bakanı Tunç'tan skandal savunma!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kameralara yansıyan kamuda torpil görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Torpil iddialarını reddediyoruz. Talepler gelebilir. Tek kriterimiz liyakattır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden husuları gördük. Tek bir isteiğimiz var liyakat. Talepler her yerden gelir. Değerlendirmesini yapacak olan komisyondur. Referanslar olabilir, talepler olabilir ama değerlendirilirken liyakata bakılır. Tek meselemiz liyakattır.

Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarımıza mesaj atabilir. Değerlendirecek olan komisyonlardır. Çeşitli sınavlardan geçerler sonrasında liyakata dikkat ederiz. Talepleri alırız.

(Yargıtay'ın Can Atalay kararı) Anayasal düzene karşı işlenen suçlar dokunulmazlık dışındadır. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu ve bu kesinleşmiş hüküm de şu an TBMM'de"

Ayrıntılar geliyor...