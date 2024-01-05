TBB, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan mahkeme ve Yargıtay üyeleri için soruşturma istedi

TTB, cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği hak ihlali kararını uygulamayan yerel mahkeme ve Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen kararları uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

Bu doğrultuda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyeleri için ise Yargıtay Birinci Başkanına başvuran TBB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Barolar Birliğince, Hatay Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen hak ihlali kararı üzerine; kararı uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında, karar verildikten hemen sonra 29.12.2023 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 109. (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257. (Görevi kötüye kullanma) ve 309. (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması talebi ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulmuştur.

Yine Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2. kez vermiş olduğu karar üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyeleri Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. (Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 257. (Görevi kötüye kullanma), 301.( Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) ve 309. (Anayasayı ihlal) maddelerine aykırılıktan ceza soruşturması başlatılması ve soruşturmanın etkin ve etkili bir şekilde yürütülerek cezalandırılmaları istemi ile haklarında kamu davası açılmasının sağlanması talebi ile Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanına başvurulmuştur."