TBB'den Can Atalay açıklaması: Yeni bir krize yol açılmadan AYM kararı uygulanmalı

TBB, cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verilen 2. hak ihlali kararını değerlendirdi. Açıklamada, "Yeni bir krize yol açmayacak adımların acilen atılmasını, milletvekili seçilen Ş. Can Atalay’ın tahliye edilmesini ve seçmenlerinin iradelerini temsilen parlamentoda fiilen çalışma yürütmesinin sağlanmasını bekliyoruz" denildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği 2. hak ihlali kararına ilişkin açıklama yaptı.

TBB'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada,İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çağrıda bulunularak AYm kararının uygulanması talep edildi.

AYM'nin önceki hak ihlali kararının ardından yaşananların anımsatıldığı açıklamada, "Yargı organlarının en temel varlık sebebi, anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğünün teminidir. Aksine hareket ederek, hukuk devletinin sorgulanmasına sebep olacak kararlara imza atmak mahkemelerin görevleriyle bağdaşmaz" denildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gecikmeksizin, yeniden yargılama kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının gereğini yerine getirmesi gerektiği ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"İlk günden itibaren vurguladığımız üzere, yargının yarattığı düğümü yine yargının hukuk kuralları çerçevesinde çözebileceği imkân ortaya çıkmışken, yeni bir krize yol açmayacak adımların acilen atılmasını, milletvekili seçilen Ş. Can Atalay’ın tahliye edilmesini ve seçmenlerinin iradelerini temsilen parlamentoda fiilen çalışma yürütmesinin sağlanmasını bekliyoruz."