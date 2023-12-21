AYM'den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

AYM, tutuklu TİP milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bir kez daha hak ihlali kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

9'a karşı 5 oyla alınan kararın ardından tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki bu karar mahkeme tarafından uygulanmamıştı.

MAHKEME, İLK KARARI UYGULAMAMIŞTI

Mahkeme, Atalay'ı tahliye etmezken dosyayı yeniden Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay ise Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuş, yaptığı basın açıklamasıyla da TBMM'den Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

Bunun üzerine Atalay'ın avukatları ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu. 13 Aralık'ta toplanan AYM, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. AYM, bugün kararını açıkladı.