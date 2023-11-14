Can Atalay'ın avukatlarından Yargıtay'a cevap: AYM kararını uygulayacak mahkeme arıyoruz

AYM'nin hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, Yargıtay'ın 10 Kasım'da yaptığı açıklamaya karşı yazılı bir açıklama yayımladı. Atalay'ın 4 avukatı tarafından imzalanan açıklamada, Yüksek yargı organlarının birbirlerine karşı taraf olmadığı hatırlatılırken, "AYM kararını uygulayacak mahkeme arıyoruz" denildi.

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları Deniz Özen, Akçay Taşçı, Evren İşler ve Fikret İlkiz, Yargıtay'ın açıklamasına yanıt verdi.

Yargıtay'ın yayınladığı basın açıklamasında anayasanın sadece 146. (Anayasa Mahkemesi) 154, (Yargıtay) ve 155. (Danıştay) maddelerinden bahsedildiğini hatırlatan avukatlar, anayasanın 153’üncü maddesini bilerek atladığını belirttiler.

Açıklamada, yüksek dereceli yargı organları arasında üstünlük sıralaması olmadığı, en üstün olanın ise anayasa olduğu ifade edildi.

"BÖYLE BİR TAVRI REDDEDİYORUZ"

Yargıtay'ın, Can Atalay'ın dosyasını incelediği sırada savunma avukatlarının başvuru dilekçelerini yok saydığı, hiçbir kararı tebliğ dahi etmediğini vurgulayan avukatlar, "Böyle bir zihniyeti ve tavrı reddediyoruz" dediler.

"TEMEL HAKLARIN KORUNMASI HERKESİN GÖREVİDİR"

Açıklamada, yeni anayasa ve bireysel başvuru hakkının tartışılmasına yönelik ise şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa ve yasa değişikliği için yargı krizi yaratmak, kişilerin hukuki güvenliğini ortadan kaldırmaktır. Temel hak ve özgürlüklerin korunması herkesin görevidir. Hak arama yolu olan bireysel başvuru hakkı politik çıkarlara feda edilmeyecek kadar kıymetlidir."

"HİÇ KİMSE YARGI KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE HAKEM OLAMAZ"

Yüksek yargı organlarının birbirlerine karşı taraf olmadığı hatırlatılırken, "Hiç kimse yargı krizinin çözümde hakem olamaz. Sorunu yargının kendisi çözer" denildi.

"MAHKEME ARIYORUZ"

Açıklamanın sonunda "Anayasa Mahkemesinin 25.10.2023 tarihli Genel Kurul kararını uygulamak üzere karar verebilecek yüksek dereceli veya sadece mahkeme arıyoruz" denildi.