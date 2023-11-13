Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Kurtulmuş'a 'Can Atalay' çağrısı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak, "Meclis, Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır. Hatay Milletvekili Can Atalay’ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir!" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Bir Meclis, Yüksek Seçim Kurulunun kabulü ve milletin oylarıyla seçilen bir Milletvekilini, en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen cezaevinden çıkaramıyorsa acz içindedir" dedi.

"Üzülerek söylüyorum, bugünkü Meclis’in büyük çoğunluğu Sarayın boyunduruğu altındadır" diyen Kılıçdaroğlu, "Meclis, Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanu Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanını yürekli olmaya, milletin helal oylarını savunmaya çağırıyorum. Hatay Milletvekili Can Atalay’ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir!" dedi.