MHP'den AYM'nin Can Atalay kararına ilk tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM'nin cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 2. hak ihlali kararına tepki göstererek "Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi. Başka türlü bir karar zaten beklemiyorduk" dedi. Yıldız, ayrıca, AYM kararlarının gerekçesinin 'doğru olmadığını' savundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay için verdiği 2. hak ihlali kararını değerlendirdi.

Gazete Duvar'a konuşan Yıldız, "Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi" dedi.

"Başka türlü bir karar zaten beklemiyorduk" diyen Yıldız, AYM kararlarının gerekçesinin kendisine göre 'doğru' olmadığını savundu.

AYM'nin verdiği kararı nereye göndereceğini soran Yıldız, "Eğer 13. Ağır Ceza'ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar da belli" diye konuştu.

"14. MADDEDE BELİRSİZLİK VAR"

Yargıtay ile AYM arasındaki sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır. AYM'nin atladığı bize göre şu var; 14'üncü maddede belirsizlik var diyor. Onu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer belirsizlik dersek soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini Meclis'e taşırız ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz.

AYM kararları evet, bağlayıcıdır. Ama Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. AYM kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Nasıl açıklayacağız bu belirsizliği? Devletin güvenliğine karşı suçlar kanunla düzenlenir. Bu kanunlar Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'dur. Çok açık. Oraya bakıp görmeleri gerekir."