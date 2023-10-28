29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim'de BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu?

Cumhuriyetin bu sene 100. yılı kutlamaları için pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı sorusu da gündeme geldi. Bu yıl pazar gününe denk gelen ve normalde Resmi Tatil olarak geçen 29 Ekim'de BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Peki, 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim'de BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlamalarına sayılı saatler kala 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı sorusu gündeme oturmuş durumda. 100. yılı kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken 29 Ekim'de BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen ve takvimlerde Resmi Tatil olarak geçen 29 Ekim'de pek çok yurttaş alanlarda olacak. Peki, 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim'de BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu? İşte detaylar...

29 Ekim marketler açık mı kapalı mı?

Marketler 29 Ekim gibi Resmi Tatil günlerde hizmet vermeye devam ediyor. 29 Ekim 2023 Pazar günü de tüm zincir marketler açık olacak.

29 Ekim'de BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü BİM, A101, ŞOK, Migros vb. tüm zincir marketler çalışıyor olacak.

29 Ekim market çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için A101, BİM ve ŞOK'un paylaştığı çalışma saatleri şu şekilde: