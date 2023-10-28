29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi: 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

Cumhuriyetin bu sene 100. yılı kutlamaları için pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak sorusu da gündeme geldi. Bu yıl pazar gününe denk gelen ve normalde Resmi Tatil olarak geçen 29 Ekim kutlamaları için İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak. Peki, 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlamalarına sayılı saatler kala 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak sorusu gündeme oturmuş durumda. 100. yılı kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında pek çok yurttaşın kent merkezlerinde kurulacak etkinlik alanlarına katılması beklenirken 29 Ekim'de 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen ve takvimlerde Resmi Tatil olarak geçen 29 Ekim'de pek çok yurttaş alanlarda olacak. Peki, 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İşte İşte 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi! 29 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? İstanbul Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusundan kapalı olacak yollara dair bir açıklamada bulunda. Valiliğin açıklamasına göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda Vatan Caddesi'nde, 29.10.2023 Pazar günü 10.00-14.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bayramı töreni yapılacaktır. 29 Ekim İETT güzergahları Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılması sebebiyle İETT araçları farklı güzergahları kullanacak. 29 Ekim için İETT güzergahları şu şekilde: 29 Ekim marketler açık mı kapalı mı? 29 Ekim'de BİM, A101, ŞOK çalışıyor mu? 29 Ekim'de köprü açık mı kapalı mı? İstanbul Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik açık olduğunu duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir"