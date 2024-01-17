29 Ekim’de iktidarı eleştiren öğretmen MEB tarafından görevden alındı

Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında özel bir okulda yaptığı konuşmada iktidarı eleştiren öğretmen Emine Karakaş, MEB tarafından görevden alındı.

Antalya’daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Emine Karakaş'ın 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuşmasında iktidarı eleştirdiği için hedef gösterilen Karaka hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla adli işlem başlatılırken gözaltına alınan Karakaş daha sonra serbest bırakılmıştı.

Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan tarafından 3 Ocak 2024 tarihiyle gönderilen dilekçede, öğretmen Karakaş'ın konuşması için 'ifade özgürlüğünü aşan ya da nefret suçlarını alevlendirici paylaşım' nitelemesi yapılırken iş sözleşmesinin feshedildiği ve işlemlerin 12 Ocak'a kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.