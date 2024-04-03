29 kişinin hayatını kaybettiği facia dünya basınında yer aldı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dün 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangın dünya basınında manşetlerde yer aldı.

İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İki kişinin de yaralandığı faciayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi. Yangın dünya basınında da geniş yer buldu.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından BBC, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili haberinde “Türkiye'de bir gece kulübünde çıkan yangında en az 29 kişi öldü, bir kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.

The Guardian ise yangınla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek,“İstanbul'da gece kulübünde gündüz vakti çıkan yangında 29 kişinin ölmesinin ardından 5 kişi gözaltına alındı” dedi.

Almanya merkezli Deutsche Welle'in (DW) konuyla ilgili haberinde, "İstanbul'da bir gece kulübünde çıkan yangın sonrasında en az 29 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de ağır yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Reuters ise haberinde, “Salı günü İstanbul'un yeraltı gece kulübü Masquerade'de gündüz yapılan yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangında en az 29 kişinin öldüğünü açıklayan yerel yetkililer, yangından çalışma sırasında meydana gelen bir kazayı sorumlu tuttu” dedi.

ABD merkezli ABC ise yangında işçi ve çalışanların mahsur kaldığına dikkat çekerek, “Yetkililer dün İstanbul'daki bir gece kulübünde yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangında işçi ve çalışanların içeride mahsur kaldığını ve en az 29 kişinin öldüğünü söyledi. Aralarında kulübün yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.

CNN International, “İstanbul'da bir gece kulübünde gündüz yapılan onarım çalışmaları sırasında çıkan yangında en az 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, sekiz kişinin daha yaralandığını ve bunlardan yedisinin durumunun ağır olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Fransa merkezli France 24 yayın organı ise yangınla ilgili, “Tadilat nedeniyle kapatılan İstanbul'daki gece kulübünde çıkan yangında onlarca kişi öldü” dedi.