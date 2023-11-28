2’nci el piyasasında durgunluk

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Yaklaşık üç ay içerisinde fiyatlarda yüzde 30 gerileme yaşandı.

Talebin olmadığını belirten galericiler, durgunluğun devam edeceğini söyledi. İkinci el otomobil fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüzde 35’lere kadar gerileyeceği öngörülüyor.

İkinci el otomobil piyasasının durgun devam ettiğini belirten galerici Yılmaz Kebapçı, “Fiyatlar hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Fiyatlardaki gerileme yüzde 25-30 arasında değişiyor. Elinde olanların çoğu yatırım için almıştı şimdi ise satmak istiyor. Bunun nedeni ise faiz oranlarının artması” şeklinde konuştu. Durgunluğun 3 aydır devam ettiğini vurgulayan oto galerici Gökhan Ardeşen ise "Bu durumun yakın zamanda biteceğini düşünmüyoruz" dedi.