3. Asgari Ücret Toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Geçtiğimiz Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelerek görüşmelerini sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun buluşmasının ardından 3. Asgari Ücret Toplantısı ne zaman sorusu gündeme oturdu. Pek çok yurttaş 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak sorusunu araştırırken komisyondan henüz bir açıklama gelmedi. Peki, 3. Asgari Ücret Toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Aralık ayına gelinmesiyle birlikte milyonlarca yurttaşın gözü 2024 asgari ücret zammının ne kadar olacağı sorusuna çevrilmiş durumda. Her yıl işçi, işveren sendikaları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı geçtiğimiz pazartesi günü tamamlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından yurttaşlar 3. Asgari Ücret Toplantısı ne zaman sorusunu gündeme getirirken 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak sorusu ise henüz bir netlik kazanmadı. Peki, 3. Asgari Ücret Toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari Ücret kaçıncı toplantıda belli oluyor?

Hükümet, işçi ve işveren sendikalarının bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanarak bir sonraki yılın asgari ücret zammını belirliyor. Geçtiğimiz dönemlerde 4. toplantının ardından yeni asgari ücrete dair kararını açıklayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü.

2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı her yıl genellikle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklanırken geçtiğimiz yıl komisyon üçüncü toplantının ardından karara vararak aldıkları kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunmuştu. Bu sebeple uzmanlar 2024 asgari ücret zammının da komisyonun üçüncü toplantısının ardından açıklanabileceğine vurgu yapıyorlar.

2024 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdiği ikinci toplantının ardından da 2024 asgari ücretin ne kadar olacağına dair bir rakam konuşulmadığı kaydedildi. Ancak geçtiğimiz yılın Aralık ayı enflasyonuna göre beklenen 2024 yeni asgari ücret tutarları şu şekilde:

yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL,

yüzde 40'lık zamda 15.962 TL,

yüzde 45'lik zamda 16.532 TL,

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL,

yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL

3. Asgari Ücret Toplantısı ne zaman?

3. Asgari Ücret Toplantısının ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan net bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar üçüncü toplantının bu hafta içerisinde gerçekleşmesini bekliyorlar.