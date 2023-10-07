3 doktorun şiddet görmesinin ardından 5 günlük iş bırakma kararı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından Birlik ve Dayanışma Sendikası 5 gün iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Birlik ve Dayanışma Sendikası, yaşanan olayın ardından 5 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıklamadı.

Sendika'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak artık yeni bir ve yine bir ve her gün yeniden bir başka Sağlık'ta Şiddet olayına tahammül etmeyeceğiz. Hekimlerin hemşire ve ebelerin , tüm sağlık çalışanlarının yüksek bir hayati tehlike riski ile can güvenliği ile çalışmaya zorlanmasına tahammül etmeyeceğiz. Hakaret, küfür, tehdit, darp , bıçaklanma, vurulma, öldürülme şeklinde her şekliyle yaşanan Sağlık'ta Şiddet terörü ortamında işimizi yapamaz , mesleğimizi icra edemez haldeyiz. Bu duruma artık tahammül etmeyeceğiz. Bu nedenle; Sendikamız tarafından," Yıllardır artarak devam eden ve son haftalarda ülkenin her yerinde vahşi terör boyutunda yaşadığımız, can güvenliğini tehdit eden ve işimizi, mesleğimizi yapamaz, sürdüremez hale getiren Sağlık’ta şiddet olayları nedeniyle ve bunlara karşı halen yaptırımı olan etkin ve caydırıcı önlemler alınmamış olması, sağlık çalışanlarının hayati tehlikesinin önemsenmemesi sebebiyle idari ve siyasi yetkili ve sorumlulara bu konuda görev ve sorumluluklarını hatırlatmak ve bu sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye çağırmak ve sağlıkta şiddetin bir an önce durdurulmasını talep etmek amacıyla 9, 10, 11, 12,13 Ekim 2023 tarihlerinde ülke genelinde 5 ( beş) gün iş bırakma kararı alınmıştır." Her gün ve her sağlık kurumunda bu insanlık dışı çalışma ortamlarında çalışmaya zorlanan ve tüm bu şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile güç vereceğine inanıyor ve tüm sağlık emek örgütlerinin "Artık gerçekten YETER" ve "artık gerçekten "Sağlık'ta Şiddet Sona Ersin " demek için katılımını bekliyoruz."