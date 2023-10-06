Hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktoru darbetti: 2 tutuklu 1 firari

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, 2 kişinin tutuklanmış olup 1 kişinin firari olduğunu açıkladı.

Kocaeli'de bir aile sağlığı merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, 3 doktoru darp etti.

Olay, saat 14.45 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasta ve yakınları, daha sonra tekme- tokat doktorlara saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.

İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktorlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi.

FAHRETTİN KOCA: 2 KİŞİ TUTUKLU 1 KİŞİ FİRARİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kocaeli’de Aile Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir” dedi.

Koca, "Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dâhil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" ifadelrine yer verdi.