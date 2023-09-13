Sağlık çalışanları direniyor

Emek Servisi

Alacakları ödenmeyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçileri, rektörlüğün verdiği sözlerin tutulmaması üzerine yeniden eyleme geçti.

Rektörlük binası önünde oturma eylemine başlayan işçiler, dün yaptıkları açıklamayla direnişlerine devam etti. Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, “Bu kurumda ne demokrasi var ne de işçi hakları. 220 milyon nerede? İki gündür buradayız ve rektör bizleri görmüyor. Bu mücadelenin bir kazananı olacak o da sağlık emekçileridir” dedi. Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy ise “Bizim derdimiz ekmek kavgasıdır. Biz sizden sadaka istemiyoruz, bahşiş istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.