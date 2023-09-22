3 Fidan anmasına 24 gözaltı: ‘Kamufle çabası’

Haber Merkezi

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için yaptığı basın açıklamasıyla ilgili 24 kişi evleri basılarak gözaltına alındı.

Aralarında EMEP İl Başkanı Hasan Alkan ve parti yöneticileri, Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin Sönmez, SOL Parti, Halkevleri ve TİP’lilerin de bulunduğu 24 kişi dün sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Evleri aranan ve gözaltına alınanların yakınlarından edinilen bilgiye göre gözaltıların Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için yapılan basın açıklamasıyla ilgili olduğu öğrenildi. Anmada basın açıklamasının ardından Yusuf, Hüseyin ve Deniz’in son mektupları okunmuştu. Gözaltıların ardından Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Bu gözaltıların 6 Mayıs'tan beş ay sonra yapılıyor olması ve Deniz Gezmişlerin son mektuplarının okunmasını gerekçe gösterilmesi tesadüf değildir. Ülkeyi yönetemeyen, açlık, yoksulluk, sefalet ve barınma sorunu ile tüm insanlarımızı karşı karşıya getiren iktidar bu baskılarla gerçek gündemi ve gerçek yüzünü kamufle etmeye çalışıyor. AKP iktidarı, güvenlik güçleri ve yargısı açık açık kendilerine uymayan her tür eylem, etniklik ve tavrı; zorla, baskıyla, gözaltılarla susturmak, sindirmek istemektedir” denildi.