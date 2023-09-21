Antalya'da 'Deniz Gezmiş anması' baskını: 24 kişi gözaltına alındı

Antalya'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen Deniz Gezmiş anması nedeniyle bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında SOL Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da sabaha karşı yapılan ev baskınlarında, SOL Parti, Emek Partisi, Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim Sen üye ve yöneticisi olan 24 kişi gözaltına alındı.

6 Mayıs’ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yapılan anmaya katıldıkları gerekçesiyle aralarında, SOL Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi evleri basılarak gözaltına alındı.

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Şube Örgütlenme Sekreteri Çigdem Altıntaş Peker, önceki dönem yöneticileri Kadir Öztürk, Hasan Taşkın, işyeri temsilcisi Yaşar Sarıpınar ve Emek Demokrasi Güçeri bileşenleri kurum üyeleri de gözaltına alınanlar arasında.

SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA

SOL Parti'den gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Gezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız..." denildi.

#DenizGezmiş anması nedeniyle Antalya'da aralarında il yönetim kurulu üyelerimiz Öykü Ağtaş ve Sabri Kırdar'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.



Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Denizler'in yolundayız, bağımsızlık yolundayız... — SOL Parti (@solpartibilgi) September 21, 2023

Ayrıntılar gelecek...