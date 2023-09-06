3 gündür aranan genç, bir otelin kilitli odasında ölü bulundu

Balıkesir'de 3 Eylül'den beri aranan Mert Merey, kapalı halde bulunan bir otelde ölü bulundu. Merey'in otelin kilitli tutulan bir odasında tabanca ile vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir'de kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Mert Merey, devir işlemleri nedeniyle kapalı olan bir otelin odasında ölü bulundu.



Ayvalık ilçesinde yaşayan, geçici olarak beach club'ta çalışan ve askere gitmek için hazırlık yapan Mert Merey, 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha geri dönmeyince Merey'in yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

KİLİTLİ ODADA TABANA İLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Merey'in, Sarımsaklı mevkisinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirledi.

Bu sabah saatlerinde baskın yapılan otelde, inceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma, şüphelenip otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada Mert Merey'in cansız bedeni ile karşılaştı. İlk incelemede, Merey'in tabanca ile vurulduğu belirlendi.



Mert Merey’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Merey'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.