30 yıldır haber yok, hiç değilse mezarı olsun

Haber Merkezi

Gözaltında kaybedilen ağabeyi Hüseyin Taşkaya’yı arayan Faik Taşkaya, “Ziyaret edeceğimiz bir mezarı olsun istiyorum. Kemiklerimizi istiyoruz” dedi.

Faik Taşkaya ağbeyinin Urfa’nın Siverek ilçesinde 1993 yılında asker, polis ve Bucak aşireti mensupları tarafından gözaltına alındığını belirterek "Ağabeyim inşaatçıydı ve emlak işiyle uğraşıyordu. İlçede sevilen ve saygı duyulan bir insandı. Asker ve korucular o gün birçok eve baskın yaptı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hem ağabeyimden hem de o gün gözaltına alınan Ahmet Kalper’den 30 yıldır tek bir haber alınamadı" dedi.