31 Mart'a kadar 50 ile gidecek: İşte Erdoğan’ın seçim programı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kadarki sürede 50 ile gideceği kapsamlı bir program hazırlandığı öğrenildi.

Çalışmalara hız veren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kadar olan süredeki programı belli oldu.

İktidara yakınlığıyla biline Sabah gazetesinin aktardığına göre; Erdoğan’ın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kadarki sürede 50 ile gideceği kapsamlı bir program hazırlandı.

Ocak ayını Ankara'da tamamlanması planlanan Erdoğan'ın Şubat ayına deprem ili ziyareti ile başlaması öngörülüyor. Bu süreçte bazı deprem illerine Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi planlanıyor. Programlarda yapımı tamamlanan afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Toplu açılış törenlerine katılacak olan Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.

Öte yandan 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.

Bu süreçte Erdoğan'ın yurt dışına çıkarak uluslararası zirvelere katılması da bekleniyor.