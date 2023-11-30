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Yerel Seçim 2024

Mahir Polat, yerel seçimlerde aday olmak için İBB

Mahir Polat, yerel seçimlerde aday olmak için İBB'den istifa etti

  • 01.12.2023 17:55
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi

Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi

  • 01.12.2023 17:18
Mansur Yavaş, adaylık başvurusunu yarın yapacak

Mansur Yavaş, adaylık başvurusunu yarın yapacak

  • 01.12.2023 16:20
HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan kayyumlara çağrı: Siz de aday olun

  • 01.12.2023 12:51
Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB

Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti

  • 01.12.2023 12:37
İYİ Parti’de CHP oylaması: Ankara’da 21 ilçe başkanı

İYİ Parti’de CHP oylaması: Ankara’da 21 ilçe başkanı 'işbirliği' dedi, sıra İstanbul’da

  • 01.12.2023 12:17
Ümit Özdağ, ittifak çağrısı yaptığı Akşener’den randevu istedi

Ümit Özdağ, ittifak çağrısı yaptığı Akşener’den randevu istedi

  • 01.12.2023 10:50
Yerel seçim takvimi belli oldu: YSK kararı Resmi Gazete

Yerel seçim takvimi belli oldu: YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

  • 01.12.2023 09:10
Veysel Tiryaki bakan yardımcılığından istifa etti

Veysel Tiryaki bakan yardımcılığından istifa etti

  • 30.11.2023 17:25
Ulaş Aydın, Bayraklı Belediye Başkanlığı için yola çıktı

Ulaş Aydın, Bayraklı Belediye Başkanlığı için yola çıktı

  • 30.11.2023 17:13
Sine-Sen Genel Başkanı Mehmet Esen CHP

Sine-Sen Genel Başkanı Mehmet Esen CHP'den Adalar Belediye Başkan aday adayı oldu

  • 30.11.2023 15:36
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: İstanbul adayı kesinleşti, Ankara için bir isim öne çıktı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: İstanbul adayı kesinleşti, Ankara için bir isim öne çıktı

  • 30.11.2023 15:05
Buğra Gökce, İBB’deki görevinden ayrılıyor: İzmir için adaylık başvurusu yapacak

Buğra Gökce, İBB’deki görevinden ayrılıyor: İzmir için adaylık başvurusu yapacak

  • 30.11.2023 13:55