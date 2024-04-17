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YSK Başkanı'ndan Hatay ve Ordu itirazlarıyla ilgili açıklama: Bugün muhtemelen görüşülür

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti’nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin “Bugün muhtemelen görüşülür” dedi.

Yerel Seçim 2024
  • 17.04.2024 12:00
  • Giriş: 17.04.2024 12:00
  • Güncelleme: 17.04.2024 12:05
Kaynak: AA
YSK Başkanı'ndan Hatay ve Ordu itirazlarıyla ilgili açıklama: Bugün muhtemelen görüşülür
Fotoğraflar: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor.

Bugün saat 14.00’da toplanacak kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de bugün yapılacak toplantının öncesinde YSK binasına girişi  basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yener, CHP’nin Hatay seçimlerine ve İYİ Parti’nin Ordu seçimlerine yönelik "tam kanunsuzluk" nedeniyle yaptığı itirazlara ilişkin, “Bugün büyük ihtimalle görüşülür” ifadelerini kullandı.

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