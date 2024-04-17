YSK Başkanı'ndan Hatay ve Ordu itirazlarıyla ilgili açıklama: Bugün muhtemelen görüşülür

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti’nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin “Bugün muhtemelen görüşülür” dedi.

Yerel Seçim 2024 17.04.2024 12:00 Giriş: 17.04.2024 12:00

Güncelleme: 17.04.2024 12:05 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA