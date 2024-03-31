31 Mart yerel seçimleri Dünya basınında

Türkiye’deki kritik yerel seçim, dünya medyasında da geniş yer aldı. Başta İstanbul olma üzere özellikle büyükşehirlerdeki çekişmenin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için “popülerlik sınavı” olduğuna dikkat çekildi

Türkiye’deki yerel seçimler, dünya basınının da gündeminde geniş yer aldı. Dünya basını, yerel seçimi “Erdoğan’ın popülerlik sınavı” olarak gördü.

31 Mart yerel seçimlerinin Dünya basınındaki yansımaları şu şekilde:

ALl Jazeera: Katar merkezli Al Jazeera, 31 Mart seçimlerini “Erdoğan’ın popülerlik testi” olarak değerlendirdi. Haberde “Seçimler Erdoğan’ın popülaritesi için barometre görevi görüyor” denilirken, Erdoğan’ın siyasi kariyerinin başlangıcı olarak nitelediği ve 2019’da kaybettiği İstanbul’daki kontrolünü geri almak istediğine dikkat çekildi.

Reuters: ABD merkezli Reuters ajansının “Erdoğan’ın rakibi riskli seçimde İstanbul’da önde” başlığıyla verdiği haberinde ise Ekrem İmamoğlu’nun, Erdoğan’ın gelecekteki “potansiyel rakibi” olarak görüldüğü belirtildi. İmamoğlu’nun, 2019 seçimlerini kazanmasının Erdoğan için büyük bir darbe olduğunu ifade eden ajans, bir kez daha kazanmasının ise “geleceğini çok daha parlak kılacağını” kaydetti.

BBC: İngiliz BBC, Çağıl Kasapoğlu imzalı haberinde “İstanbul’daki çekişme ülkenin kaderini belirleyeceğine” dikkat çekti. Haberde İstanbul’dan çıkacak sonucun, bir sonraki genel seçimde Erdoğan ve AKP iktidarına ciddi bir rakip olup olamayacağına dair belirleyici olacağı kaydedildi. Paul Kirby tarafından kaleme alınan yazıda ise CHP’nin başta büyükşehirler olmak üzere birçok kentte önde götürdüğü seçimlerde 5 yıl önce Ankara ve İstanbul’u AKP’den alan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın, 2028’de yapılacak genel seçimde Erdoğan’ın potansiyel rakipleri olarak görüldüğü aktarıldı.

AP: Associated Press (AP) haber ajansı ise İstanbul ve Ankara gibi anahtar şehirlerde CHP’nin kontrolünü sürdürmesinin, Erdoğan için büyük hayal kırıklığı olduğunu aktardı. 2019’daki seçimlerde İstanbul ve Ankara’daki mağlubiyetlerin Erdoğan’ın “yenilmezlik aurasını yıktığına” dikkat çeken AP, söz konusu şehirleri seçimlerin “ana mücadele alanı” olarak tanımladı.

DW: Alman Deutsche Welle (DW) de “Erdoğan’ın ‘son seçiminde’ sandıklar kapandı” başlıklı haberinde seçimin Erdoğan’ın emekli olmadan önceki son seçimi olabileceğini yazdı. Öte yandan seçimden alacağı momentumla Erdoğan’ın Anayasa’da değişiklik yaparak bir dönem daha başkanlık için aday olabileceğine dikkat çekildi.

Bild: Alman Bild gazetesi ise birçok uluslararası medya organı gibi yerel seçimleri “Erdoğan için bir test” olarak görürken, “İslamcı muhafazakar iktidar partisi AKP’nin sadece büyükşehirlerde değil, ülke çapında kaybettiğine” dikkat çekti. Seçim kampanyasının adil şartlarda geçmediğine ve iktidarın medyanın büyük kısmındaki kontrolüne değinen Bild, İmamoğlu’nun seçilmesi durumunda, gelecekteki seçimlerde Erdoğan’ın muhtemel rakibi olarak konumunu güçlendireceğini yazdı.