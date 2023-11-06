32 bin emekçi çalışırken öldü

Emek Servisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) raporuna göre, 21 yıllık AKP iktidarında iş cinayetlerinde en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti. Raporda iş cinayetlerinin yüzde 99'unun sendikasız iş yerlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kocaeli İSİG, ‘AKP’li yıllarda iş cinayetleri’ raporunu açıkladı. Raporda, 21 yıl içerisinde Soma, Amasra, Hendek, Davutpaşa, Ostim, Torunlar ve Ermenek gibi birçok büyük iş cinayetinin gerçekleştiği belirtildi. Rapora göre, AKP’nin iktidar olduğu 21 yılda 32 bin 180 işçinin hayatını kaybetti.

• İş cinayetlerinin yüzde 99 sendikasız yerlerde gerçekleşti.

• Her yıl 120-150 civarında kadın çalışırken hayatını kaybetti.

• Her yıl 100 civarında göçmen işçi hayatını kaybetti.

• Çocuklar çalışması yasak olan işkollarında çalıştırılıyor. Her yıl üçte biri 14 yaş ve altında 60-70 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

• Meslek hastalıklarına bağlı ölümler, iş cinayetlerine bağlı ölümlerin yaklaşık 5-6 katı düzeyinde. Ancak SGK her yıl 5 ila 20 civarı meslek hastalığına bağlı ölüm açıkladı.

• İş cinayetleri sonrası adaletsizlik, cezasızlık bir kural haline geldi. Asıl sorumlular yargı önüne çıkartılmadı.

İSİG üyesi Selçuk Karstarlı 21 yıllık AKP iktidarının özetini "İş cinayetleri rejimi" olarak adlandırdı. Sorumlular cezasız kalırken, işçilerin haklarını arayan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay’ın tutuklandığına dikkat çeken Karstarlı, "Güvencesiz çalıştırmaya ve sendikal örgütlenme üzerindeki baskılara karşı direneceğiz" dedi.