340 milyon kadın yoksulluğa mahkûm

EKONOMİ SERVİSİ

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nin raporu kadın ve çocukları bekleyen tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yayımlanan raporda, 2030’a gelindiğinde yüz milyonlarca kadın ve kız çocuğunun aşırı yoksullukla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Bu süreye kadar yüz milyondan fazla kadın ile kız çocuğun da eğitim imkanlarından mahrum kalacağı belirtildi.

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin gerisinde kalındığına işaret edilen çalışmada, bu durumunun yeni yoksullar yaratacağı vurgulandı.

GELECEK NESİLLER BÜYÜK TEHLİKEDE

Raporda, nitelik ve nicelikte özdeş işler için kadınlara, erkeklerin kazancının yalnızca yüzde 51’inin ödendiği ve bu durumun devamı halinde kadın ile kız çocuklarının neredeyse dörtte birinin gıda güvensizliği yaşayacağı ifade edildi.

Kalkınmanın hız kazanmaması halinde, gelecek nesil kadın ile kız çocuklarının maaşsız çalışma ve ev işleriyle, erkeklere kıyasla günde yaklaşık 2,5 saat daha fazla meşgul olacağı kaydedildi.

360 MİLYAR DOLAR EK YARDIMA İHTİYAÇ VAR

BM Kadın biriminin raporunda, 2050’ye gelindiğinde 158,3 milyon kadın ve kız çocuğunun daha iklim değişikliği nedeniyle yoksullukla mücadele edeceği öngörüldü.

Raporda, iklim değişikliği nedeniyle, güncel sayıya ek olarak, 131 milyon erkek ile 236 milyon kadın ve kız çocuğunun daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Dünya çapındaki çatışma alanlarında yaşayan kadın nüfusunun 2017’ye kıyasla yüzde 50 artarak 2022’de 614 milyona ulaştığı ifade edilen raporda, küresel çapta cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi hedeflerine ulaşmak için senede 360 milyar dolar ek yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.