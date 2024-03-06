340 ton dinamit gücüne sahipti

Çanakkale’deki 4.9’luk depremde panikleyerek camdan atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Depremi BirGün’e değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Öncelikle 4.9 büyüklüğündeki deprem aslında o kadar küçük bir deprem değil. Bu depremde ortaya çıkan enerji 340 ton dinamit patlamasına eşdeğerdir" dedi.

Berkay SAĞOL

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde önceki akşam meydana gelen 4.9’ büyüklüğündeki, deprem Marmara Bölgesi’nde birçok şehirde ve İzmir’de hissedildi. Deprem anında yaşadığı korku sebebiyle Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir apartmanın ikinci katından atlayan İsmail Toygar hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Toygar’ın cenazesi dün düzenlenen törenin ardından Odunluk Mezarlığı’na toprağa verildi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 km altında gerçekleşen deprem İstanbul da dahil olmak üzere Marmara’daki birçok şehirde ve İzmir’de de hissedildi. Bursa’da bir yurttaş ise ikinci kattan aşağıya atlayarak hayatını kaybetti.

Depremi BirGün’e değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Öncelikle 4.9 büyüklüğündeki deprem aslında o kadar küçük bir deprem değil. Bu depremde ortaya çıkan enerji 340 ton dinamit patlamasına eşdeğerdir. O kadar çok dinamiti aynı anda patlatırsanız zaten büyük bir etkisi olur. Depremin olduğu derinlik içinde sığ bir deprem derinliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu deprem Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 1953 yılında kırılan bir kolunun devamında olan bir deprem. Artçı bir deprem olabilir ama her depremin artçısı olacak diye bir kural yok. Bu fayın devamı Bandırma ve Erdek civarından geçerek Gemlik’e bağlanan bir fay. Çok büyük bir deprem olma olasılığı yok diyebiliriz” dedi.

Depremin şiddetinden sonra açığa çıkan enerjiden dolayı İstanbul’da da hissedildiğini vurgulayan Tüysüz şunları dile getirdi: “Bu fayın İstanbul’u etkilemesi oldukça zor. Hissederiz, sarsılırız ama hasar oluşturmaz. Ancak insanlar yaşadıkları binaya güvenmiyorlar. O yüzden hissettikleri sarsıntılarda Bursa’da olduğu gibi aşağıya atlayabiliyorlar. Binasına güvenen insanlar bu şekilde panik yapıp aşağıya atlamaz. Bir diğer sebep ise insanların afet kültürünün olmaması. Depreme kişisel olarak hazır olunmadığı görüyoruz.”