Naci Görür'den Çanakkale depremi hakkında değerlendirme

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir" değerlendirmesini yaptı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Görür, "Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde" dedi.

Görür, "Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir" ifadelerini kullandı.