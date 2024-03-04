Prof. Dr. Yaltırak'tan Çanakkale depremi açıklaması: Münferit bir depremdir

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Yaltırak, "Mw 4.8'lik deprem, 1953 yılında kırılan kesimde gerçekleşen münferit bir depremdir" dedi.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Yaltırak, "Mw 4.8'lik deprem, 1953 yılında kırılan kesimde gerçekleşen münferit bir depremdir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yaltırak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Anadolu Orta Kolu üzerinde Yenice-Gönen segmenti üzerinde Gönen Barajı kuzeyinde olan Mw 4.8 lik deprem, 1953 yılında kırılan kesimde gerçekleşen münferit bir depremdir."

Bir kullanıcının "Bölgesel başka bir yeri tetikler mi hocam?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Yaltırak, "Kırılmış fayda tekrar büyük deprem olmaz" dedi.